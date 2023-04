Frignano | l’opposizione | “Delibera zona PIP è illegittima | chiediamo l’annullamento”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 24 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minuti(Ce) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del gruppo di opposizione del comune di. “La Giunta ci ricade. Nuovo inciampo nel votare ladi Giunta Comunale n. 13 del 14 aprile con ad oggetto “manifestazione d’interesse e proposta di atto di indirizzo per un progetto di finanza di iniziativa privata per la realizzazione degli insediamenti produttivi”. Decisione orfana del Sindaco Santarpia che non era presente nemmeno stavolta. Gli Assessori Seguino, Tessitore e la mai troppo pervenuta Della Volpe, non hanno notato ovverotamente ignorato la mancanza del parere di regolarità contabile. Nonostante, fatto gravissimo, ne sia stata dichiarata la presenza, in modo non veritiero. Tale “errore” si configura in una violazione di legge “culpa in vigilando” a ...