Freedom – Oltre il confine | le anticipazioni sulla puntata di oggi | 24 aprile

(Di lunedì 24 aprile 2023)presenta:, 24Questa sera, lunedì 242023, su Italia 1 va in ondail, il programma televisivo di genere divulgativo condotto da Roberto Giacobbo che torna con una nuova edizione. Roberto Giacobbo torna con reportage inediti e di grande impatto visivo, realizzati tra Italia, Turchia e Spagna, e un memorabile viaggio in Egitto, che svelerà cose mai viste della Terra dei Faraoni. Vediamo quali sono ledellain onda, lunedì 242023, disu Italia 1 dalle 21.20.del 24Al centro dell’11esima ...

torna al Teatro Civico di Vercelli, che da200 anni è l'assoluto protagonista delle stagioni concertistiche della città. Al centro del racconto, un grande musicista e compositore ...il confine, ore 21:23 su Italia 1 Nuovo programma di Roberto Giacobbo che, come sempre, accompagna lo spettatore attraverso misteri e scoperte. Mussolini: ultimo atto, ore 21:15 su ...- UNITA' ANTICRIMINE - LA TRIADE DEL DIAVOLO 21:20 -IL CONFINE 00:10 - SPORT MEDIASET MONDAY NIGHT 00:45 - SECRETS IN THE JUNGLE - STRANE SCOPERTE NEL PROFONDO DELLA GIUNGLA - SERPENTE ...

Freedom - Oltre il confine: le anticipazioni e gli argomenti di questa sera Today.it

Freedom - Oltre il confine: le anticipazioni sulla puntata in onda oggi, 24 aprile 2023, alle ore 21,20 su Italia 1. Le info ...«Freedom» alle 21.20 su Italia 1 torna a proporre reportage inediti e di grande impatto visivo, spesso realizzati grazie a permessi speciali o tra cunicoli oscuri e perigliosi.