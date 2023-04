Francesco Totti | “Ritorno alla Roma? I matrimoni si fanno in due”

(Di lunedì 24 aprile 2023) “Ioda dirigente? Ilo si fa sempre in due, anche se è una risposta banale. Non dipende da me: penso che ci si possa mettere seduti per prendere un caffè e parlare di tante cose”. Lo ha dettoin collegamento con gli studi di Dazn dopo la sconfitta dellacontro l’Atalanta. E sulla stagione della squadra di Mourinho: “In Europa viaggia in un certo modo, in campionato in modo alterno. Si complica il cammino, anche perché l’Atalanta si è rifatta sotto”, spiega prima di soffermarsi sul Napoli di Spalletti: “Ha fatto una stagione strepitosa, è uno degli allenatori più forti in circolazione, l’ho sempre detto e lo dirò sempre”. E sul cammino delle italiane in Europa: “È stato un anno diverso, dopo tanti anni in cui tutti si sono lamentati delle ...

Le uscite di Papi non sembrano essere apprezzate dal pubblico dei social che intravedono dei probabili dissapori anche con l'ex moglie di. Isola, Andrea Lo Cicero mette nei guai ...I tifosi, di cui, ndr) è uno dei più rappresentativi, sono orgogliosi di questa squadra. In nove abbiamo preso un palo. È molto molto difficile per me essere critico. Il risultato di ...Commenta per primo, ex attaccante e storico capitano della Roma , è intervenuto a DAZN per commentare la vittoria dell'Atalanta per 3 - 1 sui giallorossi: 'Le qualità della squadra di Gasperini sono ...

Francesco Totti a Madrid con Noemi, Ilary Blasi all’Eur con Bastian TGCOM

Non c’è problema, è una squadra unita, che nelle difficoltà si unisce e sta assieme. Anche i tifosi, dei quali Francesco – Totti in studio, ndr – è tra i più rappresentativi, stanno con noi. Questa ..."Con Mourinho al timone la Roma può arrivare il più lontano possibile in Europa League e in Champions. E noi tifosi siamo fieri di voi". Lo ha detto Francesco Totti a Dazn nel post partita di Atalanta ...