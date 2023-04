Francesco Totti e Noemi Bocchi allo stadio Bernabeu per la partita

Uno dei temi più delicati del divorzio tra Ilary Blasi eè rappresentato dai tre figli della coppia. I due celebri ex sono entrambi impegnati in nuove relazioni e spesso si è parlato del loro inserimento, per così dire, nelle dinamiche ...La fine del loro amore continua a tenere banco in tv, sui social e settimanali ma soprattutto in tribunale.e Ilary Blasi questa sera si sfideranno anche in tv , appariranno in contemporanea su reti differenti. La conduttrice alla guida del secondo appuntamento stagionale de ' L'Isola dei ...Da poco è iniziata la battaglia legale trae Ilary Blasi che si preannuncia lunga e sanguinosa e che ha visto proprio la showgirl aggiudicarsi il primo round. Adesso però si profila un'altra battaglia, decisamente insolita, tra ...

Francesco Totti a Madrid con Noemi, Ilary Blasi all’Eur con Bastian TGCOM

Piena di vita, carica come non mai: Ilary Blasi non si è trattenuta e davanti a tutti lo ha detto in modo chiaro. Scopri cosa è successo.Totti e Noemi Bocchi sono scappati a Madrid e Ilary Blasi è rimasta a Roma con Bastian Muller e i figli Via dai pettegolezzi Francesco Totti e Noemi Bocchi solo volati insieme a Madrid. Li abbiamo vis ...