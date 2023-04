Fox News | via Tucker Carlson | se ne va l’anchorman ultraconservatore

Tucker Carlson via da. Il network annuncia a sorpresa il divorzio dall'anchorman, noto per le sue posizioni ultraconservatrici. Carlson è stato a lungo 'padrone' assoluto di un seguitissimo spazio in onda ogni ...Le implicazioni di medio periodo di Twenty - First Centuryconfermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di ...e Tucker Carlson , uno dei volti più noti del network e trumpiano di ferro, 'si separano'. Lo annunciain una nota. 'Lo ringraziamo per il suo servizio', afferma - ripreso da Ansa - il ...

Tucker Carlson e Fox News si separano dopo lo scandalo delle fake news Corriere della Sera

Gov. Sarah Huckabee Sanders is joining forces with GOP governors to hit back at Bud Light with the launch of 'Real Women' beer koozies.CNN and embattled anchor Don Lemon have cut ties, CNN CEO Chris Licht said in a memo to staffers on Monday. "Don will forever be a part of the CNN family, and we thank him for his contributions over ...