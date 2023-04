FOTO Agata Isabella Centasso | chi è una delle calciatrici più seducenti del pianeta

Leggi su oasport

(Di lunedì 24 aprile 2023) Il calcio non è uno sport signorine. Se lo sarà sentito dire tante volte, calciatrice del Venezia e seguitissima sui social per la sua avvenenza. Il suo profilo Instagram, dove conta 55.400 follower, è un concentrato di passioni tra calcio, viaggi e relax. Una ragazza passionale, così si presenta la veneziana, istradata al calcio dal padre e dai suoi fratelli, che la coinvolgevano sempre nelle proprie partite nel giardino di casa, dando supporto a quel fuoco interiore. Una carriera che, dopo aver affrontato la trafila in alcuni club di rilievo inferiore in una realtà dilettantistica, è stata sublimata dall’approdo al Venezia, ricoprendo il ruolo di centrocampista. Una giovane che dà tutto in campo e si spende anche in un’attività diversa del “Pallone”:, infatti, lavora come operatrice ...