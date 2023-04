FOTO Agata Isabella Centasso | chi è una delle calciatrici più affascinanti del pianeta

(Di lunedì 24 aprile 2023) Il calcio non è uno sport signorine, diceva una volta chi era sprovvisto di una cultura al passo coi tempi. Se lo sarà sentito dire tante volte, calciatrice del Venezia e seguitissima sui social per la sua avvenenza. Il suo profilo Instagram, dove conta 55.400 follower, è un concentrato di passioni tra calcio, viaggi e relax. Una ragazza passionale, così si presenta la veneziana, istradata al calcio dal padre e dai suoi fratelli, che la coinvolgevano sempre nelle proprie partite nel giardino di casa, dando supporto a quel fuoco interiore. Una carriera che, dopo aver affrontato la trafila in alcuni club di rilievo inferiore in una realtà dilettantistica, è stata sublimata dall’approdo al Venezia, ricoprendo il ruolo di centrocampista.Camila Giorgi, la scollatura audace e il look elegante ...

...un'ambulanza e i carabinieri della stazione di Capo d'Orlando e della compagnia di Sant'di ... Antonio Caputo, così come si vede dal suo profilo Facebook, era appassionato di moto: diverse le...Stessa categoria ma specialità palla Manuela Assietti e Caterina Belli sono di bronzo, Nicole Lago è ottava,Coda è decima e Irene Pozzo quindicesima su ventinove atlete in competizione. ...In mostra anche Huracan Tecnica e Urus Performante ed S Oltre alla sua prima supercar ibrida plug - in, la casa automobilistica di Sant'Bolognese ha mostrato la Huracan Tecnica, l'Urus ...

FOTO Agata Isabella Centasso: chi è una delle calciatrici più ... OA Sport

Il calcio non è uno sport signorine. Se lo sarà sentito dire tante volte Agata Isabella Centasso, calciatrice del Venezia e seguitissima sui social per la sua avvenenza. Il suo profilo Instagram, dove ...Dopo due anni difficili a causa della pandemia, la Società Operaia di Mutuo Soccorso riaccende i motori. Torna, infatti, la cena sociale, in programma venerdì 12 maggio, ...