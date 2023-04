(Di lunedì 24 aprile 2023)ai, a Napoli. Napoletani, turisti, italiani e stranieri. In alcuni momenti, addirittura, una calca in cui è molti difficile muoversi. Nel giorno in cui è ormai vicinissimo lo ...

aiSpagnoli, a Napoli. Napoletani, turisti, italiani e stranieri. In alcuni momenti, addirittura, una calca in cui è molti difficile muoversi. Nel giorno in cui è ormai vicinissimo lo ...... sui social sono apparse le immagini dellache si è riversata sull'imbarcadero per Positano, ... A Napoli, tra le nuove mete turistiche iSpagnoli e ovviamente il murale di Maradona. ...... sui social sono apparse le immagini dellache si è riversata sull'imbarcadero per Positano, ... A Napoli, tra le nuove 'mete' turistiche iSpagnoli ed il murale di Maradona. Dieci tutor ...

Folla ai Quartieri Spagnoli per omaggio a murale Maradona Agenzia ANSA

Folla ai Quartieri Spagnoli, a Napoli. Napoletani, turisti, italiani e stranieri. In alcuni momenti, addirittura, una calca in cui è molti difficile ...Folla ai Quartieri Spagnoli, in alcuni momenti, addirittura, una calca in cui è molto difficile muoversi. Nel giorno in cui è ormai vicinissimo lo scudetto, aumenta l'omaggio ...