Fiumicino | scempio senza fine | un altro frigo ripescato in mare e vie disseminate di rifiuti

(Di lunedì 24 aprile 2023)– Ci risiamo. Ancora una volta ildiviolentato dalla barbarie dell’uomo. Ne abbiamo viste tante negli ultimi mesi: dagli scaldabagni (leggi qui), alle bombole del gas (leggi qui), al famosoabbandonato sul porto canale (anche se in quel caso si trattava di una provocazione leggi qui). E ora è proprio unrifero a spuntare sulle acque al largo della cittadina aeroportuale. A tirarla fuori, anche questa volta, Riccardo Gentili, che proprio aha una scuola nautica, mentre era impegnato con delle lezioni. E, per lanciare un segnale forte, lo ha riportato a “riva” lasciandolo nuovamente sul porto canale. Questa volta, però, lo ha adagiato sulle scalette che collegano la banchina al corso d’acqua, a pochi passi dalla sede ...

Questa è l'unica strada da seguire affinché si fermi questoche vede la nostra città ...la difficile situazione pandemica e diversamente da quanto accaduto a Civitavecchia e, siano in ...... da Parigi a Londra, passando per Romae Milano Linate, è , tra file interminabili, ... Ognuno ha affrontato la questione a modo proprio ma tutti hanno gridato allosui social. Simona ...Questa è l'unica strada da seguire affinché si fermi questoche vede la nostra città ...la difficile situazione pandemica e diversamente da quanto accaduto a Civitavecchia e, siano in ...

Fiumicino, scempio senza fine: un altro frigo ripescato in mare e vie ... Il Faro online

Il sindaco Montino: "Uno scempio inaccettabile per un luogo di ritrovo e condivisione, di gioco e divertimento, di socializzazione e crescita comune" ...