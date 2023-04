Fiori da coltivare in primavera | ecco quali piantare per un giardino o un balcone meraviglioso!

Leggi su donnaup

(Di lunedì 24 aprile 2023) Quando arriva lae cominciamo a vedere i parchiti, la voglia di rendere altrettanto bella e colorata ala nostra casa, diventa un desiderio irrefrenabile. Le varietà di piantete sono davvero tante, a volte, orientarsi nella scelta risulta complicato. Allora vediamo insieme,scegliere per regalare un arcobaleno profumato alle nostre terrazze e ai nostri giardini. Le azalee Queste piante hanno moltissime varietà di colori, sono molto resistenti e hanno una lunghissimatura. Possono essere piantate sia a terra che in vaso. In estate devono essere collocate in un luogo piuttosto in ombra. In inverno, invece, dovrebbero essere portate all’interno, perché temono il freddo. Se ciò non fosse possibile, perché le abbiamo piantate in ...