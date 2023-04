(Di lunedì 24 aprile 2023) Sportiello 6.5 – Comunicativo e presente. Anche nelle serate di scarso impegno trasmette sicurezza. Toloi 7 – Oltre alla prestazione, stavolta ci mette l’episodio positivo: per dimenticare i rigori ne aveva bisogno. Djimsiti 7 – La sterilità dell’attacco giallorosso gli facilita la vita nel contenere Abraham. Palomino (74’) 6.5 – Entra e propizia il 2-0 andando a prendere la palla di testa.7.5 – Pressa alto, recupera, la rigioca, chiude tutti gli spazi. Prestazione maiuscola: ne aveva un estremo bisogno. Maehle 6 – Pochissimi pericoli, meno propositivo del solito in avanti. Demiral (82’) ng De Roon 6 – Manca qualche chiusura in avvio, poi cresce. Koopmeiners 7 – La qualità del suo piede sinistro velenoso mancava come l’aria. Zappacosta 6.5 – Pimpante e molto utile in fase di non possesso.pulita. Ederson 7 – In crescita anche sotto il ...

Finalmente Pasalic e Zapata! Scalvini, partita perfetta BergamoNews.it

