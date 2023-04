(Di lunedì 24 aprile 2023) Glipiùvengono fortemente aumentati dal Governo: ecco la svolta che mette tutti d’accordo. Gliin Italia sono tra i piùdell’Unione Europea. Questo si riflette sulla vita delle famiglie. L’inflazione dell’ultimo anno ha acuito questo stato delle cose. Gli economisti dicono che l’inflazione è una patrimoniale occulta contro i poveri ed è vero perché è proprio chi percepisce un salario medio-basso a trovarsi maggiormente in difficoltà. Arrivadeglipiù– ilovetrading.itGli impiegati ricevono una buona notizia dal Documento di Economia e Finanza del Governo. Il Governo ha previsto di destinare 3 miliardi di deficit a un nuovo taglio di cuneo fiscale. I lavoratori dipendenti con un reddito ...

... e con quelli di Milx , addirittura di un lieve. I numeri ...organizzazioni che si spendono per il disarmo che sottolineano'... 'Adesso la maggioranza pacifista degli italiani può......una continua battaglia di posizione per strappare uno spazio o'... un "chi fa cosa"definitivo. Ora o mai più. ... ma abbiamo molte più difficoltà nel farle fruttare in termini di...Condella consapevolezza della disfunzionalità della ... Questi risultati sottolineano'importanza di un intervento ...stadi della dipendenza affettiva patologica permettonouna ...