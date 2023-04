Fidarsi è bene | ma non fidarsi… continua l’emorragia del Credit Suisse

Leggi su formiche

(Di lunedì 24 aprile 2023) Recuperare la fiducia persa è operazione titanica, farlo due volte è quasi impossibile. A Zurigo, quartier generale del, se ne stanno accorgendo. Un mese fa il secondo istituto elvetico, una delle prime banche d’affari d’Europa, è stato ripreso per i capelli dopo una crisi covata per anni ed esplosa sotto forma di panico e fuga dei risparmiatori. Il cavaliere bianco risponde al nome di Ubs, il maggiore tra gli istituti della Confederazione, che per 3 miliardi (ma con nove messi a garanzia dalla Banca centrale svizzera) ha evitato chesaltasse per aria, trascinando nel maelstrom decine di migliaia di obbligazionisti. Tutto risolto? Nemmeno per sogno. La banca di Zurigo sarà anche salva, ma la diffidenza, il virus peggiore nella finanza, rimane. Tradotto, i clienti della banca, quei pochi ...