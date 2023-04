(Di lunedì 24 aprile 2023) TORINO (ITALPRESS) – Circa 42.000 lettori ed esperti appassionati didella prestigiosa rivista tedesca “” hanno sceltocome vincitrice delladipiù piccole del concorso “Thes in all classes 2022/2023”. “Questo premio è il più strategico di sempre – ha commentato Olivier Francois,ceo e Stellantis Global CMO, che ha proseguito – perchè testimonia, ancora una volta, che stiamo perseguendo la mission deldi fornire mobilità urbana e renderla accessibile a tutti. Oltre ai risultati di vendita, ciò che ci rende estremamente soddisfatti è l’apprezzamento da parte delle persone. Il fatto che i lettori della prestigiosa rivista...

TORINO - Circa 42.000 lettori ed esperti appassionati di auto della prestigiosa rivista tedesca "Auto Bild" hanno sceltocome vincitrice della categoria di auto più piccole del concorso "Thebrands in all classes 2022/2023". "Questo premio è il più strategico di sempre - ha commentato Olivier Francois,...Continua la striscia vincente di Abarth nella competizione "Brands in All Classes ". Nell'edizione in corso del sondaggio annuale condotto da Auto Bild, i ...giorni scorsi anche Alfa Romeo e...... vale la pena ricordare la ventennale collaborazione con laper la quale realizzò ...Premium WordPress Themes Download Free Download WordPress Themes Download Nulled WordPress Themes Download...

Fiat “Best Brand” nella categoria utilitarie per “Auto Bild” - Ildenaro.it Il Denaro

TORINO (ITALPRESS) – Circa 42.000 lettori ed esperti appassionati di auto della prestigiosa rivista tedesca “Auto Bild” hanno scelto FIAT come vincitrice della categoria di auto più piccole del concor ...Continua la striscia vincente di Abarth nella competizione “Best Brands in All Classes”, la casa dello scorpione trionfa con le sue auto ...