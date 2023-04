Se la squadra di Spalletti vince sabato con la Salernitana e, il giorno dopo, i biancocelesti non riescono ad agguantare i tre punti a San Siro, la vittoria dellosarebbe matematica. E la ...Nel prossimo weekend può arrivare la certezza matematica dello, ma il Napoli è legato al risultato della LazioLadel Napoli è già partita in città dopo la vittoria in casa della Juventus che da sola basta a far saltare di gioia un intero popolo. Se ...... Napoli - Salernitana: in questo momento non è previsto che il calendario degli anticipi e dei postici dei prossimi due turni possa cambiare per consentire l'eventualedei supporters ...

Festa scudetto del Napoli: «Impossibile il posticipo del derby con la Salernitana»

SERIE A - Il Napoli potrà festeggiare il Tricolore già domenica 30 in caso di vittoria - contro la Salernitana - e mancata vittoria della Lazio con l'Inter.Il comune di Napoli ha avanzato la richiesta alla Lega Serie A di posticipare il derby campano a domenica 30 aprile alle 12.30 ...