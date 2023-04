Festa della Liberazione | tante le iniziative in Campania | l’elenco degli eventi

(Di lunedì 24 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSono numerose le manizioni che si terranno indomani in occasione del 78mo anniversario. Come di consueto nella città di Napoli ci saranno due distinte cerimonie di deposizione di corone ai Caduti. La prima (ore 10.15) al mausoleo di Posillipo – Sacrario ai Caduti; la seconda (un’ora dopo) in piazza Carità (monumento a Salvo D’Acquisto) dove saranno presenti il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, il prefetto Claudio Palomba ed il presidente dell’Anpiprovinciadi di Napoli Ciro Raia. Manzioni in provincia anche a Giugliano, Casoria, Cardito, Arzano, Frattamaggiore, Caivano ed Afragola (dove è previsto anche un corteostudenti da piazza Municipio a piazza Gianturco con a seguire l’assembela ...

LaLiberazione tiene banco su web e social, ma per il momento ne parla soprattutto chi segue in maniera più assidua la politica. È quanto emerge da una ricerca di SocialCom, che ha analizzato ...L'Acli di Benevento scende in campo per laLiberazione e quella dei Lavoratori. Anche quest'anno, infatti, a Benevento, la federazione provinciale e quella regionale aderiranno al corteo organizzato dall'Anpi, in programma domani a ...L'opera, che appare proprio alla vigiliaLiberazione , raffigura una nonna con un fazzoletto rosso che rincorre con un mattarello il presidente del Senato, Ignazio La Russa . "...

25 aprile: Festa della Liberazione Ministero della Difesa

La Festa della Liberazione tiene banco su web e social, ma per il momento ne parla soprattutto chi segue in maniera più assidua la politica. È quanto emerge da una ricerca di SocialCom, che ha ...Cronaca L'Aquila - 24/04/2023 17:18 - Rievocazioni, omaggi storici, concerto, mostre, proiezioni, passeggiate in bici e trekking in Abruzzo nel giorno della Festa della ...