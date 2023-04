(Di lunedì 24 aprile 2023) Ogni anno in media si verificano circa 250 incidenti ai passaggi a livello, che nel 10% dei casi hanno comportato conseguenze gravi o mortali, e si rilevano oltre 2.600 indebite presenze sui binari o ...

Ferrovie, la campagna di sensibilizzazione su sicurezza ferroviaria e stradale ilmessaggero.it

Promossa da Rete Ferroviaria Italiana e Anas per prevenire comportamenti abitudinari errati, in stazione e nelle vicinanze di binari e passaggi a livello ...Ogni anno in media si verificano circa 250 incidenti ai passaggi a livello, che nel 10% dei casi hanno comportato conseguenze gravi o mortali, e si rilevano oltre 2.600 indebite presenze sui binari o.