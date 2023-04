FEFF25 | il programma di lunedì 24 aprile

(Di lunedì 24 aprile 2023) Che la griffe sia quella della Marvel o della DC Comics non importa: i cinecomic hollywoodiani, soprattutto negli ultimi anni, ci hanno regalato un sacco di supereroine. Belle, potenti, iconiche. Dalla Wonder Woman di Gal Gadot alla Dark Phoenix di Sophie Turner, dalla Tempesta di Halle Berry alla Captain Marvel di Brie Larson, dalla Vedova Nera di Scarlett Johansson alla Catwoman di Michelle Pfeiffer, senza ovviamente dimenticare la Scarlet Witch(aka Wanda Maximoff) di Elizabeth Olsen. Ma come la mettiamo con le supereroine “made in Asia”? Niente paura: ci ha pensato la regista indonesiana Upi con Sri Asih, una delle sorprese del Far East Film Festival 25! Tratto da un fumetto del 1954 e sceneggiato dalla stessa Upi con un vecchio amico del FEFF, Joko Anwar(proprio oggi, alle 23.40, vedremo il suo Satan’s Slaves: Communion), il film è il secondo episodio di una serie ambientata nel ...

