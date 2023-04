“Faziosità offensiva e palese” Sulla Annunziata scoppia la bufera

Il collegamento infelice tra 25 aprile e le modalità con cui il Governo sta trattando l'immigrazione sono solo l'ultimo attacco di unapalese enella tv pubblica, di cui Lucia ...A nulla è valsa la costante propostadi un Napoli che si è confermato tra le squadre più ... Arbitri come il rumeno Kovacs, che sia per incompetenza o per, non possono dirigere ...A nulla è valsa la costante propostadi un Napoli che si è confermato tra le squadre più ... Arbitri del genere, che sia per incompetenza o per, non possono dirigere queste partite. ...

Fratelli d’Italia contro Annunziata: “La sua una faziosità offensiva e palese” La Stampa