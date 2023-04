Fascia verde Roma | “Il sindaco Gualtieri lascia ‘al verde’ migliaia di romani” | denuncia la Lega

Leggi su italiasera

(Di lunedì 24 aprile 2023) “Grazie alle direttive fanta-ecologiste del, la Capitale d’Italia si appresta a diventare la zona a traffico limitato più grande d’Europa, con oltre 21 km di diametro di divieti, da nord a sud. Un provvedimento che, prima ancora di avere l’ambizione di essere ‘green’, lascerà ancora più ‘al’ decine e decine didini, proprio quelli delle classi più disagiate, che, sino ad oggi, non sono riusciti a cambiare il proprio veicolo“. Così in una nota Daniele Giannini, membro dell’esecutivo dellanel Lazio. “Sono almeno 30mila – spiega – secondo le stime, i cittadini possessori di auto euro 0, euro 1, euro 2 ed euro 3 che non solo non potranno più entrare in città già a partire dalla periferia, ma che non potranno nemmeno tenere le macchine ...