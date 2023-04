Fai brillare l’argenteria | è questo l’ingrediente naturale che ti lascia a bocca aperta

Leggi su formatonews

(Di lunedì 24 aprile 2023) Di sicuro anche la vostra argenteria, col passare del tempo, tende a scurire e macchiarsi. Vuoi farla? Usaingrediente Che si tratti di vassoi, posate, perfino gioielli, sappiamo bene che il passare del tempo portaa diventare scura, a macchiarsi e perdere di lucentezza. Il problema è che non sempre abbiamo cura di pulirla a fondo con una cadenza regolare e, di conseguenza, quando ne abbiamo bisogno per un pranzo o una cena formali finiamo per ritrovarci a dover sudare sette camicie per rimediare. Sai che c’è un metodo infallibile ed economico per farla tornare a? Usaingredientee stai vedere: titorna a ...