Faccio questo per mantenere l’insalata fresca come appena comprata

(Di lunedì 24 aprile 2023) Inperiodo, un piatto di insalataè un piatto ristoratore: sano, genuino, ricco di microelementi in grado benefici per il nostro organismo, ci nutre e ci disseta, perché contiene acqua in quantità. Pernon resistiamo a farne scorta, soprattutto quando ci imbattiamo in prodotti biologici e a chilometro zero. Ma non sempre è un’idea vincente. Spesso, infatti, se non la consumiamo immediatamente, appassisce o quasi, in frigorifero: perde croccantezza e sapore, diventa amarognola e immangiabile. Eppure, basterebbero poche e mirate accortezze per mantenerla inalterata nel tempo. Vediamofare. Insalataa lungo: eccoconservarla in frigorifero Innanzitutto, ricordiamo sempre di non riempire eccessivamente il frigorifero per assicurarci una refrigerazione ...