Fabbri ci prova | ma fortunatamente non incide su Juventus-Napoli

(Di lunedì 24 aprile 2023) Ildi Spalletti contro laallo Stadium più forte di tutto e tutti.Un altro arbitraggio non sufficiente ieri sera che però, almeno, ha il merito di non influire sul risultato. Arbitraggio a lunghi tratti normale senza particolari sbavature, ma nei momenti importanti si perde e non è da meno il Var Aureliano con l'Avar Pezzuto che, in sala review, senza la pressione della gara dovrebbero avere la tranquillità di valutare tutto al meglio, ma non lo fanno. Andiamo a vedere nel dettaglio gli episodi della gara dal punto di vista arbitrale: dopo 30 secondi, gioco pericoloso Olivera. Giusto il fischio.6º fallo su Milik, ci può stare così come è scorretta la spinta di Danilo su Lozano alcuni secondi dopo.9º Kostic falcia Di Lorenzo sull’out destro. Magari ci poteva stare il vantaggio per il cross, visto che il pallone era arrivato a ...

Una gioia, quella dello Stadium, spenta dall'arbitro dopo un intervento del Var per una ... Una magistrale, in una giornata caratterizzata da pioggia e freddo, in cui non solo il belga ha ...

