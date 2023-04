F1 Mondiale 2023 | classifiche piloti e costruttori aggiornate dopo GP Australia

(Di lunedì 24 aprile 2023) Leil GP d’di F1, terzo appuntamento stagionale con il. Max Verstappen trionfa sul tracciato dell’Albert Park e si conferma leader della graduatoria. Punti importanti per Hamilton e Alonso, mentre Perez (che partiva dalla pit lane) limita i danni grazie a un buon sesto posto. Altro zero per Leclerc, mentre va fuori dai punti anche Sainz, penalizzato di cinque secondi. Di seguito ecco le nuovela gara di Melbourne con i punti esatti per ciascun protagonista e per le scuderie. RISULTATI E ORDINE DI ARRIVO GPLE ...

... che vanno dalle minacce a lesioni più o meno gravi Il problema è internazionale, tanto che l' Organizzazionedella sanità segnala che fra l'8% e il 38% degli operatori sanitari ha subito ...L'Oratorio era pieno di rose rosse, per ricordare la giornatadel libro, e la poesia dell'autore ligure ha fatto il resto: 'Il mare fa tutto lui - ha detto - e non c'è bisogno di fare niente ...Una vetrina, che ha visto oltre il 15% in più di partecipazione e che conferma, una volta ... anche a grazie a iniziative - oltre 50 quelle programmate tra ile il 2024 solo per il legno ...

LIVE Ian Nepomniachtchi-Ding Liren, Mondiale scacchi 2023 in DIRETTA: undicesima partita chiave più che mai OA Sport

Debutto domenica scorsa nella biblioteca comunale Vincenzo Bellini per l’edizione 2023 del “Maggio dei Libri della Città di Catania”, in occasione della giornata mondiale del libro ...“100 anni di Calvino in Rete”: gli ultimi tre appuntamenti con il calendario degli eventi organizzati dalla Rete Grobac ...