F1 | inizia a prendere forma il calendario 2024 | si va verso una rivoluzione per facilitare gli spostamenti

Leggi su oasport

(Di lunedì 24 aprile 2023) Anche se abbiamo messo in archivio solamente 3 appuntamenti del Mondiale di Formula Uno 2023, sta giàndo aildella prossima annata. Siamo solamente alle fondamenta, ma qualcosa di concreto si sta già muovendo. Il numero delle gare è ancora tutto da valutare, ma si parla già di un possibile ampliamento fino alla cifra record di 24 appuntamenti, ma FIA e Liberty Media stanno cercando di elaborare un percorso ottimizzato, sottodi gare più dilazionate nel corso dell’anno, senza pause di 3 weekend come stiamo vivendo ora e, soprattutto, rese più efficaci a livello di viaggi. Saranno evitati, quindi,in back-to-back come vedremo in questa annata con trasferimenti in stile Baku-Miami oppure Las Vegas-Abu Dhabi, che richiedono uno sforzo ...