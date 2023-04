F1 GP Azerbaigian Baku 2023 | qualifiche venerdì | canale | orario | diretta tv e streaming

(Di lunedì 24 aprile 2023) Ci siamo, prende il via il quarto appuntamento con il Mondiale di F1, vale a dire il GP disul circuito cittadino in cui si terrà la prima gara sprint delle sei sprint race previste: con un programma del tutto modificato rispetto al consueto, ecco di seguitotv e, oltre alle informazioni suldi riferimento per quanto riguarda ildedicato alle. Alle ore 11.30 di28 aprile si disputerà la prima sessione di prove libere, alle ore 15.00 ecco lecon la caccia alla pole che andrà a stabilire la griglia di partenza per la sprint race dell’indomani. Latv di FP1 e...

Al lavoro perIn questo momento, l'Alpine e gli altri team sono inoltre in preparazione per il prossimo Gran Premio d', in programma a fine mese, ma anche sotto questo aspetto ...... il governo diha mostrato uno spirito che ricorda quello degli attori del genocidio armeno del 1915. Con questo blocco, l'intende svuotare l'intera popolazione armena dell'Alto ......conosciamo ancora il format del weekend che verrà messo in pratica in, Frederic Vasseur ha lasciato intendere che ci saranno due qualifiche e due gare. Va ricordato che le strade di...

La rivoluzione della Sprint, da Baku si cambia: ecco tutte le novità La Gazzetta dello Sport

Intervistato dai media britannici prima di partire per Baku, teatro del prossimo Gran Premio dell'Azerbaijan, Lando Norris non ha nascosto la propria ammirazione nei confronti di Andrea Stella, precis ...E' emerso un dettaglio a sorpresa sul contratto di Leclerc con la Ferrari: il monegasco potrebbe rescindere in anticipo, la rivelazione ...