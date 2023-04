F1 | GP Azerbaigian 2023 | programma | orari | tv | streaming Calendario fine settimana 28-30 aprile

Leggi su oasport

(Di lunedì 24 aprile 2023) La Formula Uno sta per tornare, dopo quasi un mese di stop, con il weekend del Gran Premio dell’insul circuito cittadino di Baku da venerdì 28 a domenica 30. La capitale azera si appresta ad ospitare inoltre la prima Sprint Race della stagione, con un nuovo format sperimentale che verrà chiarito definitivamente nelle prossime ore. Rispetto al recente passato, la FP2 del sabato mattina verrà infatti sostituita da una seconda sessione di qualifica che stabilirà esclusivamente la griglia di partenza della gara sprint pomeridiana. Confermata invece la schedule del venerdì, con un turno di prove libere da 60 minuti e con le qualifiche tradizionali valevoli direttamente per il Gran Premio della domenica. L’esito della Sprint Race non influenzerà dunque la griglia per la gara principale, ma ...