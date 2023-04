(Di lunedì 24 aprile 2023) Il presidente Aci: "Mi auguro non ci siano le consizioni perché si attivi questa clausola" ROMA - "Le clausole possono essere attivate o meno; è una forma di garanzia nei confronti del pilota di ...

Spero che non ci siano le condizioni perché si attivi questa clausola e spero si possa trovare un accordo per evitare che Leclerc vada via dalla", Così AngeloDamiani, presidente ACI, ...Già nel 2013 siamo stati tra i pionieri di questa iniziativa" aggiungeDamiani - , tra l'... il 18enne Eliseo Donno, driver giovanissimo protagonista nel "Challenge 2023", il 19enne ...... De Simone Cinzia, De Virgilio Antonio, Dorosenco Irina, Epifani Giampiero,Danilo, ... Francesca Rampino, Roberta Ruggieri, Teresa Santantonio, Maria Scarano, Antonio Spagnolo, Jacopo, ...

F1: Ferrari. Sticchi Damiani "Addio Leclerc Spero si possa evitare ... Lo Speciale

Il presidente Aci: 'Mi auguro non ci siano le consizioni perché si attivi questa clausola' ROMA (ITALPRESS) - 'Le clausole possono essere attivate ...“Grazie a tutti per quanto ci hanno consentito di fare nel 2022 – ha esordito il Presidente ACI Angelo Sticchi Damiani – alla famiglia ACI Sport con il Segretario Generale Marco Ferrari ed il ...