(Di lunedì 24 aprile 2023) Yoann, ex calciatore del, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al suodal mondo del calcio avvenuto anni fa

Ancelotti , suo allenatore al, sudichiarò : ' Era un ragazzo strano, molto strano, egocentrico. Pensava soprattutto a se stesso, aveva potenzialità pazzesche ma le teneva soprattutto ...Posso portare l'esempio di tre calciatori come Patrick Vieira , Edgar Davids e Yoann. Patrick Vieira giocò neluna sola stagione, nel 1995 - 1996. Arrivò algiovane. Il classe 76 ...... Romano Perticone (DC), Esajas (C) Età media: 26.6 anni Trofei : 1 Supercoppa Italiana2006 - ... Filippo Inzaghi (A), Ricardo Oliveira (A), Ambrosini (C), Kaladze (TS),(Trequartista), ...

Ex Milan, Gourcuff: “Ho vissuto bene il ritiro, ma mi piacerebbe tornare” Pianeta Milan

Après une carrière entière dans le football professionnel, Yoann Gourcuff assume sans complexes être un papa au foyer heureux, laissant la place à sa femme, Karine Ferri, de faire carrière.