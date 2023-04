Evergreen e iconiche | le scarpe sportive scontate da avere assolutamente

Leggi su europa.today

(Di lunedì 24 aprile 2023) Ognuno di noi ne ha almeno un paio nel suo guardaroba: di cosa stiamo parlando? Delle! Ormai diventate un must, non vengono solo indossate con outfit casual, ma anche in occasioni importanti per un mix and match di sicuro effetto. Sì, perché il loro vantaggio è di essere belle e...