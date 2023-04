Eventi 25 aprile | cosa fare in Veneto per la Festa della Liberazione

(Di lunedì 24 aprile 2023) Sono tanti gliorganizzati inper celebrare il prossimo 25, 78° anniversariodal nazifascismo. Dai cortei, ai momenti solenni fino ai concerti e le biciclettate nei luoghimemoria, ecco glida non perdere. (GLIA ROMA - NAPOLI - MILANO - TOSCANA)

... ha paradossalmente resuscitato, man mano che ci si allontanava nel tempo dagli, lo spettro dell'alternativa fascisti - comunisti. E si arriva così a un 25in cui la destra non riesce a ...... nonché date,, e personaggi che hanno compiuto aggressioni contro l'Ucraina (o un altro ...aveva affermato che i carri armati Leopard 2A4 avrebbero lasciato il Paese nella seconda metà di, ...La targa in memoria di Giorgio Latis e compagni Mercoledì 27, alle ore 10, gliproseguiranno con la posa di una targa in memoria di Giorgio Latis all'interno dell'Istituto di Istruzione ...

Il 25 aprile a Roma: mostre, spettacoli, eventi: tutto quello che c'è da sapere ilmessaggero.it

Dal 26 al 30 aprile nella cittadina veneta una serie di appuntamenti per ragionare insieme su come costruire «una comunità educante». Con Andreoli, Baviera, Cevoli, Berruto, Donazzan, Rondoni ...L’ultima settimana di aprile è tutta per la Coppa Italia. Tempo di semifinali di ritorno, che ci diranno chi riuscirà a giocarsi il titolo nazionale a Roma il prossimo 24 maggio allo Stadio Olimpico d ...