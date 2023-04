Evacuati gli italiani dal Sudan in guerra Ieri sera l' operazione

(Di lunedì 24 aprile 2023) Sono 150, una cinquantina di svizzeri e della nunziatura apostolica. C’è anche l’ambasciatore Michele Tommasi.si è completata l’evacuazione dei nostri connazionali dalin cui infuria lacivile. I due aerei C-130 sono atterrati a Gibuti e da lì, entro oggi, saranno tutti in Italia. Dichiarazione di Giorgia Ne, presidente del Consiglio: “Dopo una giornata di trepidante attesa, tutti i nostri connazionali inche hanno chiesto di partire sono stati. Con loro ci sono anche cittadini stran. L’Italia non lascia nessuno indietro. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a questacosì difficile, in piena zona di combattimento, il mio plauso va al Ministro degli Esteri ...

L'intervento da parte dei titolari è stato immediato: 'Eravamo in pieno servizio quando è accaduto, alle 21.30, quindi alcuni di noi hanno immediatamente sedato il fuoco conestintori, mentre ...Parla nel giorno in cui 7 operatori dell'organizzazione fondata da Gino Strada sono stati... In tuttialtri centri le attività proseguono. Come è andata l'evacuazioneUna fuga di massa dal Sudan , come quella che ha coinvolto ieri circa 150 italianida ... L'operazione di salvataggio si è consumata mentre i colpi di mortaio espari risuonavano in una ...

La grande fuga dal Sudan in fiamme, Meloni: 'Evacuati gli italiani che volevano lasciare il Paese' Agenzia ANSA

Dichiarazione di Giorgia Ne, presidente del Consiglio: “Dopo una giornata di trepidante attesa, tutti i nostri connazionali in Sudan che hanno chiesto di partire sono stati evacuati. Con loro ci sono ...ALBIGNASEGO - «Un grande spavento, ma anche un’enorme fortuna per come si è risolto il tutto». È Cristina Sette, la titolare della pizzeria Belinda ...