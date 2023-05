Estate 2023 | un’esplosione di colori audaci

Leggi su lilymag

(Di lunedì 24 aprile 2023) L’delsarà caratterizzata da una vasta gamma divivaci e, insieme a toni neutri eleganti che si adatteranno a diverse occasioni e gusti personali. Le tendenze di colore per la moda primavera/sono una combinazione di tonalità fresche che si ispirano alla natura, al mare e all’energia estiva. Vediamole insieme! Only good vibes:allegri e vivaci Una delle principali tendenze di colore per la moda primavera/sarà il giallo limone. Questa tonalità allegra sarà perfetta per abiti, top e accessori, aggiungendo un tocco di energia e calore ai tuoi outfit estivi. Sarà possibile abbinare il giallo limone con toni neutri come il bianco puro o con altre tonalità brillanti per creare look ...