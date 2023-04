Equitazione | il ranking mondiale di salto aggiornato Emanuele Gaudiano il miglior azzurro

Leggi su oasport

(Di lunedì 24 aprile 2023) Così come accade regolarmente da oltre 22 anni (per la precisione 267 mesi), il 31 marzo 2023 è stato rilasciato l’aggiornamento mensile del Jumping Longines, la classificadelostacoli, che tiene conto dei risultati ottenuti dall’1 aprile 2022 al 31 marzo 2023. Nella graduatoria rilasciata in testa c’è, con ampio margine sugli inseguitori, lo svedese Henrik von Eckermann, primo a quota 3410, il quale precede il transalpino Julien Epaillard, secondo con 3045, e l’elvetico Martin Fuchs, terzo a quota 2974. Sono tre gli azzurri nei primi 100 deldi, specialitàostacoli, dovesi piazza al 29° posto con 2179, Lorenzo De Luca si attesta ...