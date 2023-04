Equitazione | Global Champions Tour Città del Messico 2023 | successo di David Will | balza in vetta Malin Baryard-Johnsson

Leggi su oasport

(Di lunedì 24 aprile 2023) Il tedescoè il terzo qualificato al LonginesSuper Grand Prix di fine stagione dopo ilmaturato nel Grand Prix didel) su My Prins van Dorperhide: il binomio vince il jump-off con un netto in 43?16. Vi sono altri tre netti sul secondo percorso: secondo posto per la svedesesu H&M Indiana, con il crono di 43?57, mentre sale sul gradino più basso del podio la statunitense Laura Kraut su Baloutinue in 44?26. Quarta piazza per il belga Pieter Devos su Mom’s Toupie de la Roque in 46?88. Cambio inalla classifica generale dopo la terza tappa delle quindici in calendario: al ...