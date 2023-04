Empoli-Inter | le pagelle | Lukaku e Lautaro Martinez decisivi – TS

(Di lunedì 24 aprile 2023) Nella sfida traa esseresono Romelu, che firmano il tris nerazzurro al Castellani– TuttoSport decide di premiare Romelucon la palma di migliore in campo, dandogli un 7,5. Nel primo tempo la prestazione è anonima, ma si scatena nella ripresa, soprattutto in occasione del secondo gol., invece, si aggiudica un 6,5, in quanto entra al al 24? del secondo tempo e timbra il cartellino. Bene anche Calhanoglu, premiato con un 6,5 alla prima da titolare dopo il rientro dall’infortunio. Il turco prova a dare qualità a tutta la squadra. Infine, anche Handanovic si aggiudica la sufficienza. Lo sloveno, che si porta a casa il 6 pieno, compie un’uscita ...

...oggi in classifica dalla Roma ed è già stata riavvicinata dae Milan. I nerazzurri tornano a correre in campionato dopo cinque partite senza vittorie, vincendo 3 - 0 sul campo dell'(...Il successo dell'non ci ha dato stimoli in più, non c'era bisogno. Questa partita e la prossima di Roma saranno fondamentali per il nostro obiettivo e la squadra lo sa, abbiamo ...SERIE A 31ª GIORNATA Verona - Bologna 2 - 1, Salernitana - Sassuolo 3 - 0, Lazio - Torino 0 - 1, Sampdoria - Spezia 1 - 1,0 - 3, Monza - Fiorentina 3 - 2, Udinese - Cremonese 3 - 0, ...

Riecco la LuLa: l'Inter batte l'Empoli 3-0 e torna a vincere dopo 5 giornate La Gazzetta dello Sport

"La coppia dei campioni": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport in prima pagina su Milan e Inter. Leao e Lukaku show: i due giocatori sono stati decisivi con due ...Nessun dubbio: Romelu Lukaku è il migliore in campo in Empoli-Inter per La Gazzetta dello Sport. Super prestazione per il centravanti dell’Inter che si merita un 8 in pagella. Questo il commento: “Opa ...