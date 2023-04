Empoli-Inter | Inzaghi gioca col baricentro e libera Lukaku

(Di lunedì 24 aprile 2023) Al’si impone per 3-0 (qui gli highlights) grazie a una mossa decisiva di Simonenella ripresa. Che favorisce, autore di una doppietta. STESSO CANOVACCIO –nel corso del primo tempo sembrava assumere lo stesso copione già visto e rivisto in questa stagione. Coi nerazzurri che provano timidamente a impensierire il portiere avversario, Samuele Perisan, senza riuscire a segnare. E con i toscani che si avvicinano un paio di volte all’area di Samir Handanovic, rendendosi potenzialmente più pericolosi. L’ennesima partita approcciata in modo molle, che sembrava iniziare a seguire una tremenda inerzia. Finché nell’vallo non cambia tutto. RITORNO AL PASSATO – Non sappiamo se la cosa sia figlia delle indicazioni di Simone ...

L'ha scelto il portiere del futuro dovesse partire Onana in estate ed è proprio Vicario dell'L'ha scelto il portiere del futuro dovesse partire Onana in estate ed è proprio Vicario dell'. La partita di ieri è stata l'occasione per vedersi, salutarsi e scambiare una ...Chi ci arriva meglio L'assiste alla crescita di Lukaku, autore di una doppietta ae arma in più per questo finale di stagione. Due gol nell'ultima giornata contro il Lecce li ha fatti ...Davanti invece, le squadre più vicine, ovveroe Milan, hanno vinto le rispettive gare con(0 - 3) e Lecce (2 - 0). I tanti cambi di Inzaghi e Pioli non hanno fermato la corsa delle due ...

A Empoli il tecnico nerazzurro ha fatto ricorso a un ampio turnover e per la semifinale di ritorno di Coppa Italia si affiderà ai titolarissimi ...Ieri Dario Baccin, dirigente dell’Inter, e Guglielmo Vicario hanno avuto un breve incontro prima di Empoli-Inter. Questa mattina La Gazzetta dello Sport torna sull’episodio facendo il punto in chiave ...