Empoli-Inter | dalla LuLa a Handanovic | è la gara dei ritorni!

(Di lunedì 24 aprile 2023)(0-3) di ieri rappresenta unache riannoda diversi fili col passato. A partire dai gol di Lukaku e Lautaro Martinez, e passando per Samir. SORRISI RITROVATI –è uno 0-3 che riporta il sereno nell’ambiente nerazzurro. Innanzitutto perché gli uomini di Simone Inzaghi ritrovano la vittoria in campionato dopo oltre due mesi. Mettendo così fine a un ciclo orripilante di 5 partite con appena un punto. Ma non sono solo i 3 punti, che mancavano da-Lecce (2-0) del 5 marzo scorso, a riannodare i fili con il passato, nella vittoriosa trasferta toscana di ieri. PORTA CHIUSA –-Lecce non fu solo l’ultima vittoria nerazzurra in campionato. Ma corrisponde anche all’ultimasenza gol subiti, ...

0 - 3 Marinelli (Var: Banti) 6,5 'Partita gestita bene: Parisi si prende un rischio per una trattenuta a Correa, giusto non fischiare il tocco di mano di Bellanova in area nerazzurra'. ......00 Vallefoglia - Pinerolo 0 - 3 19:30 Novara - Chieri 3 - 0 VOLLEY - SUPERLEGA 17:00 Milano - Civitanova 2 - 3 18:30 Perugia - Verona 3 - 2 Visualizza SuperLega CALCIO - SERIE A 12:30...Commenta per primo Botta e risposta a distanza trae Milan, che ieri hanno vinto rispettivamente controe Lecce continuando il testa a testa con vista sull'Europa. A oggi il Milan è quinto a +2 dai nerazzurri , ma la 'vera' sfida sarà il ...

Inter-Juventus, come arrivano alla sfida i nerazzurri L'Inter, nell'ultima giornata di campionato, ha superato al Castellani per 3-0 l'Empoli ritrovando così quel successo che, in serie A, mancava da ...Anche gli chef vanno incontro a questo tipo di problema, ma ecco come risolvono la situazione in poco tempo. Le pulizie in cucina sono d’obbligo, soprattutto pulire i… Leggi ...