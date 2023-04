Empoli-Inter 0-3 | cinque dati statistici che potresti non sapere

Leggi su inter-news

(Di lunedì 24 aprile 2023)vale il tanto atteso ritorno alla vittoria, che in Serie A mancava da un mese e mezzo. Dallo 0-3 del Castellani non c’è però come dato statistico la serie negativarotta: ce ne sono tanti altri, soprattutto su Lukaku. ZERO – I tiri in porta dell’nel primo tempo in casa dell’. A sbloccare la situazione ci pensa Romelu Lukaku, al quale basta aprire il conto al 48? per sbloccare l’incontro. ZERO – I gol subiti dall’. È la prima volta che la squadra di Simone Inzaghi riesce a mantenere la porta inviolata in due trasferte consecutive in questa stagione: l’altra è lo 0-2 di Lisbona col Benfica in Champions League lo scorso 11 aprile. In Serie A non capita da una striscia di addirittura quattro, le ultime tre del 2021 (Venezia, Roma ...