Emma Dante torna all’Argentina con Il tango delle capinere

(Di lunedì 24 aprile 2023)al Teatro Argentina con un nuovo spettacolo, Il, terza parte della Trilogia degli occhiali: in scena Sabino Civilleri e Manuela Lo Sicco Dopo lo spettacolo denso di fascinazioni Pupo di zucchero per celebrare la memoria dei defunti e la pienezza dell’esistenza,con la sua forza iconica sul palco del Teatro Argentina con Il, in scena dal 2 al 14 maggio, una danza della vita e della morte tra due innamorati che prende forma dal capitolo Ballarini, terza parte della Trilogia degli occhiali (2011). Una nuova creazione che tratteggia la vita di una coppia, interpretata da Sabino Civilleri e Manuela Lo Sicco, e ...

... la nuova produzione si basava sull'allestimento diomaggio alle vittime di Mafia realizzato l'anno scorso a Palermo in occasione del trentennale delle stragi di Capaci e di Via D'Amelio, ...Tra i registi nel cartellone della prossima stagione(I Vespri Siciliani'), Mario Martone (Don Giovanni), Krzysztof Warlikowski (Il Castello del duca di Barbablù e La voix humaine)....secondaria o dopo aver superato le vicende di Ocean Drive fino a far ritorno a Bel - Air da, ... Andate verso la base nell'edificio del Guardiaspiaggia , troverete un Frantumatore di nomenel ...

Palermo, quarta giornata Isola Robinson a La via dei librai: Emma Dante e Vincenzo Pirrotta, dal teatro al cinema la Repubblica

Dopo lo spettacolo denso di fascinazioni Pupo di zucchero per celebrare la memoria dei defunti e la pienezza dell’esistenza, Emma Dante torna con la sua forza iconica sul palco del Teatro Argentina co ...Nonostante sia ormai diverso tempo che non naviga nei piani alti del circuito femminile, la giovane e talentuosa britannica Emma Raducanu continua a fare discutere. La tennista ha riportato in auge la ...