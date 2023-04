Elezioni Montesarchio | Sandomenico | “Non prometto miracoli | ma solo il mio impegno”

(Di lunedì 24 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa sella lista ‘13001’ in sostegno di Carmelo. Di seguito il testo: Oltre 600 persone hanno preso parte, nella serata di ieri, presso il Sirius di, alla presentazione della Lista ‘13001 CarmeloSindaco”. Un appuntamento che ha ufficialmente dato il via al “countdown” per le prossimeamministrative del 14 e 15 maggio. Uno dopo l’altro i 16 candidati al Consiglio comunale, hanno preso la parola e si sono presentati al pubblico in sala. Ognuno di loro, annunciati dal candidato Sindaco, ha parlato di sé stesso e della propria visione di. Alcuni alla prima esperienza, altri già amministratori, hanno saputo tenere impegnati, per oltre un’ora, i ...

Segue Marano , dove learrivano per lo scioglimento del consiglio comunale per ... le urne saranno aperte solo in 14 comuni e tutti sotto i 15.000 abitanti:, Morcone, San ...... rinnovo pubblicamente il mio personale in bocca al lupo ad Annalisa Clemente che ha deciso alla fine di concorrere per leamministrative, come candidata Sindaco, a', lo .... Due le liste in campo a: oltre a 13001 di Sandomenico c'è la lista 'Futuro per' guidata da Annalisa Clemente, vicesindaco uscente che ha spiegato: 'Ho deciso di scendere in campo e di affrontare a testa alta e con dignità questa campagna elettorale, ascoltando amici ...

