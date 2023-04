'Come è possibile - si chiede - , con leeuropee ormai vicine, scegliere per un incarico ... quindi dalla rappresentanza ufficiale dell'Italia - conclude ilGasparri - . Si è visto ......speranza ma solo per continuare poi a combatterlo in una combinazione improvvisata dala ... si parla - vedremo se a torto o a ragione - come di un candidato alleeuropee dell'anno ......speranza ma solo per continuare poi a combatterlo in una combinazione improvvisata dala ... si parla - vedremo se a torto o a ragione - come di un candidato alleeuropee dell'anno ...

Elezioni, il senatore Matera a Ponte per Giuseppe Corbo Fremondoweb

GROTTAMMARE. Presentata, ieri pomeriggio, la lista Comunità in Movimento per Grottammare che sostiene la candidatura a sindaca di Alessandra Manigrasso. Ieri, in piazza Kursaal, insieme a Manigrasso e ...Nuova uscita al centro dal Pd dopo l’elezione di Elly Schlein alla guida della segreteria. Ad annunciare il suo addio, dopo la cocente sconfitta alle ultime elezioni politiche nel collegio di Livorno, ...