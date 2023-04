Elenchi aggiuntivi alle GPS | come compilare sezione TITOLI di SERVIZIO Video GUIDA

(Di lunedì 24 aprile 2023) Ultimi giorni dedicati alla compilazione della domanda di inserimento, a pieno titolo o con riserva, neglialla prima fascia GPS: la scadenza è fissata al 27 aprile ore 14. La domanda riguarda chi è in possesso di abilitazione e/o specializzazione sostegno ma non è inserito in prima fascia e chi sta per conseguire il titolo entro il 30 giugno 2023. L'articoloGPS,di

... la rivendicazione per la giusta collocazione meritocratica nella graduatoria di prima fascia su sostegno in base al punteggio dei titoli acquisiti e non in coda negli, che ...Nei giorni scorsi Anief ha segnalato ai tecnici del Ministero dell'Istruzione e del Merito il seguente problema sull'inserimento neglidi lingua inglese primaria: il sistema consentiva (correttamente) di inserirsi in coda alla prima fascia a chi ha conseguito la laurea SFP con esami di lingua dopo il 31 maggio 2022 ...Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ricorda che "sono 12 mila i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie con riserva al netto dell'inserimento nei nuovidi questi ...

Domanda elenchi aggiuntivi Gps, cosa verificare sul PDF della domanda inoltrata [VIDEO] Orizzonte Scuola

Il comitato “Nessun precario resti escluso” ha avviato nell’estate del 2022, tramite vari comunicati e interlocuzioni con gli addetti ai lavori, la rivendicazione per la giusta collocazione meritocrat ...Il sindacato Anief ha recentemente segnalato ai tecnici del Ministero dell'Istruzione e del Merito un problema riguardante l'inserimento negli elenchi aggiuntivi di lingua inglese primaria.