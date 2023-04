Edy Reja | Per la festa scudetto non servono invitinon si può mancare

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 24 aprile 2023) Edy, ex allenatore del Napoli, è intervenuto a Radio Marte nel corso di "Forza Napoli Sempre" condotto da Gianluca Gifuni: «Questa è una bella giornata incastonata in un bel momento che ci dobbiamo godere. Ad un evento come lanon posso. Anche considerato che l'avventura del Napoli è un po' cominciata con me poi tanti allenatori hanno dato il loro apporto e veramente c'è stata una crescita costante. Fino ad arrivare all'apoteosi, cioè loche è una cosa straordinaria. Non posso, dunque, ad unae noninviti. Io vengo e basta. Il Napoli quest'anno ha vinto perché ha delle qualità straordinarie. Poi perché ha formato un gruppo di ragazzi che si divertono a giocare e sanno quello che fanno. Poi ...