Edoardo Donnamaria e l' appello agli ' imbecilli' | i fan dei Donnalisi hanno veramente esagerato

(Di lunedì 24 aprile 2023)sconvolto per il regalo ricevuto dai fan: prima di chiarire il suo punto di vista fa unè stato sicuramente uno dei pilastri di questa edizione del Grande Fratello Vip tanto che, la sua espulsione, seppur necessaria è pesata particolarmente ad Alfonso Signorini che ammise di perdere un protagonista.nonostante i tanti avvertimenti, non ha saputo gestire e controllare la rabbia e lo stress tanto che, quando Antonella le dice che il panino che ha preparato non è come lo desiderava, perde le staffe. Un atteggiamento che gli è costato l'uscita immediata in prima puntata. Solamente dopo esser uscito, ha visto tanti video e dinamiche della casa che, molto probabilmente, essendo coinvolto ...

La (non) velata allusione era ovviamente riferita ad Antonella Fiordelisi edche nel weekend sono andati al cinema con Nikita Pelizon e Matteo Diamante . L'ultima edizione del ...... Leggi anche La verità di Micol Incorvaia sul rapporto con Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli Frecciata che, secondo molti, è indirizzata alla neo coppia formata dae Antonella ...I vipponi del Grande Fratello Vip non lavorano dopo il reality Anche per questo motivo, dopo aver visto le storie Instagram di Antonella Fiordelisi ,e Nikita Pelizon al cinema e ...

AAA cercasi video per 'Il cielo stanotte', l'appello di Edoardo ... Dire

Antonella Fiordelisi è stata vista nei pressi del Tribunale di Salerno che si trova sul corso principale della città. Non è ancora chiaro a chi abbia scelto di aver fatto causa se al suo ex fidanzato ...Dopo Uomini e Donne, Giulia Caviglià continua la sua carriera come influencer e opinionista. Scopriamo allora di più su di lei e sul suo fidanzato.