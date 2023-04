Ed Sheeran | al via il processo per plagio ' Avrebbe copiato una canzone di Marvin Gaye'

(Di lunedì 24 aprile 2023) La giuria non terrà in considerazione le parole di Let's get It On, bensì dovrà tener conto degli elementi di base della melodia e del ritmo del brano e decidere se la sovrapposizione tra la ...

Secondo quanto scrivono i media americani, il processo dovrebbe durare una settimana e lo stesso è previsto tra i testimoni. La giuria non terrà in considerazione le parole di Let's get It On,

Inizia oggi in un tribunale di New York l'arringa di apertura per il processo a Ed Sheeran. Il cantautore britannico, 32 anni, deve rispondere di violazione del copyright, alcune parti della sua hit ...‘Thinking Out Loud’ del re del pop britannico è troppo simile a ‘Let's Get It On’ della (fu) stella dell'R'n'B e del soul Al via il processo.