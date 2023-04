(Di lunedì 24 aprile 2023) Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie lancia l'allarme in occasione della Settimana europea dell'immunizzazioneper le persistentinellanei Paesi di Unione europea e Spazio economico europeo (Ue/See). Una minaccia su cui l’, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, lancia l’allarme in occasione della Settimana europea dell’immunizzazione, al via ieri 23 aprile. “Nonostante le comprovate caratteristiche di sicurezza ed efficacia dei vaccini, i Paesi di Ue/See e di tutto il mondo continuano a registrare focolai di malattie prevenibili a causa di tassi diinsufficienti”, sottolinea l’. ...

a rischio epidemie per le persistenti lacune nella copertura vaccinale nei Paesi di Unione europea e Spazio economico europeo (Ue/See). Una minaccia su cui l', Centro europeo per la ......europea dell'immunizzazionea rischio epidemie per le persistenti lacune nella copertura vaccinale nei Paesi di Unione europea e Spazio economico europeo (Ue/See). Una minaccia su cui l', ...Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie () e l'Ufficio regionale dell'OMS per l'hanno segnalato un aumento dei casi, dopo un periodo di ridotta incidenza delle ...

Ecdc: "Europa a rischio epidemie per lacune in copertura vaccinale" Adnkronos

Milano, 24 apr. (Adnkronos Salute) - Europa a rischio epidemie per le persistenti lacune nella copertura vaccinale nei Paesi di Unione europea e ...Lo rende noto il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie nel suo rapporto annuale sul morbillo. Un livello di copertura ottimale per una malattia così contagiosa, evidenzia l'E ...