Ecco cosa ne sarà dell’impero del Cav | Succession ad Arcore | tra fiction e realtà

(Di lunedì 24 aprile 2023) A volte finzione esi sommano, si scavalcano, si accartocciano. Così magari vedendo una puntata di “” su Sky e scanalando senza accorgersene, ci si imbatterà nelle immagini reali dei figli Berlusconi che sfilano al San Raffaele in visita al padre, scendendo dai Suv e dalle berline blindate, in un’estetica molto simile a quella dei figli Roy, dinastia immaginaria dei media nella grandiosa serie tv prodotta da Hbo. Come Fantozzi davanti alla tribuna elettorale scivola nei canali di intrattenimento, si è confusi, il cervello va per conto suo… allora, per gioco,una “” della nostra dinasty arcoriana, anche se il Cav. si è rimesso e di eredità se ne riparlerà tra anni. Tra l’altro, si sa, “” è ispirata alla vera famiglia Murdoch, e il vero Murdoch è sempre ...

Per essere sicuri di non perdersi alcun appuntamento e saperefare il 25 aprile oltre la tipica scampagnata:una guida degli eventi in programma nelle grandi città della penisola. leggi ...Spopolano sul web le società di prop trading edche alcuni prop traders della "vecchia scuola" storcono il naso vedendo come questo mondo si ... ossia un 90% perde e un 10% guadagna,non ...Migrazioni e denatalità Italia Tra fascisterie e trasformismi:(a noi) l'ircocervo Meloni ... Conosciamo benepensano le forze al governo sulla migrazione: blocco navale, leggi speciali di ...

Francesco Totti e Ilary Blasi stasera si “sfidano” in tv: ecco cosa succede Il Fatto Quotidiano

Molti pensano che oziare o perdere tempo non sia salutare, che abbassi le energie e la voglia di andare avanti. La scienza però non ...Alvin svela quale è il naufrago e l'edizione de L'Isola dei Famosi che lo ha segnato di più. Manca poco alla seconda puntata della nuova edizione de L'Isola dei Famosi, che andrà in onda stasera luned ...