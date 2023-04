“È una vergogna” Fiorello si scaglia contro i piu amati di tutti

Leggi su grantennistoscana

(Di lunedì 24 aprile 2023) Nel corso dell’ultima puntata di ‘Viva Rai 2!’,si èto apertamentedue tra i personaggi piùin assoluto. La parte forse più amata del programma mattutino diè quella in cui lo showman siciliano si dedica alla lettura e al commento della cronaca quotidiana. Il comico non ha una “linea editoriale” fissa, ma si occupa di quelle che sono le notizie più importanti del momento, siano esse riguardanti aspetti importanti della quotidianità come la politica e l’economia oppure aspetti più frivoli ma comunque di pubblico interesse come le notizie di gossip.non ha pietà per la coppia più in vista del momento – Ansa Foto – Grantennistoscana.itProprio i vip e le notizie che li riguardano sono coloro che danno maggiori assist al comico, il quale è ...