“È successa una cosa…” Domenica In | il racconto choc di Simone Coccia Colaiuta su Stefania Pezzopane | “C’è una denuncia”

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 24 aprile 2023) Si torna a parlare della storia tra. Come sapete, visto che se ne discute un po’ ovunque, i due si sono lasciati dopo ben 9 anni di relazione. E ora è proprio quest’ultimo a parlarne ospite di Mara Venier aIn. Come ha raccontato alla zia Mara,si sono innamorati “delle loro differenze e delle loro emozioni”. Chiaramente non tutto è andato liscio e sopratutto non è finita bene. Il giovane ha raccontato alla Venier: “Ho provato dolore perché non mi aspettavo che questa storia finisse”. E ancora: “Abbiamo attirato tantissima cattiveria nei nostri confronti e abbiamo ricevuto anche tante minacce. Ma siamo sempre andati contro tutti”. Il giovane ne è convinto: In futuro non troverò ...